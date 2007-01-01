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Погода

В Калуге наконец-то закончится дождь

В среду, 14 августа, ожидается ясная и солнечная погода.
06:00 сегодня
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Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 20 до 25 градусов Цельсия. Утром возможны небольшие облака, но к полудню ожидается полное прояснение. Ветер юго-восточный, около 3-5 метров в секунду.

Осадков не предвидится, что создает отличные условия для прогулок на свежем воздухе и выездов на природу. Ночь будет прохладной, температура опустится до 12-15 градусов.

Рекомендуется одеваться в легкую одежду в течение дня и учитывать более холодные вечера. В целом, 14 августа обещает быть приятным и комфортным для жителей и гостей города.

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Лента комментариев
VGA

17 мая 2003 года, в Калуге был установлен памятник Голубицкому, который я кстати, нигде не нашёл.

...
Общество
13 августа в Калуге начала действовать телефонная станция
20:02 13.08
10 5558
VGA

Там по прямой между ними 34 км. Год . Ровно год.

...
Общество
13 августа в Калуге начала действовать телефонная станция
19:57 13.08
10 5558
ajax

Ты летишь в буханке на одной стороне этой гигантской по ширине «трассы», а жены в игрушечном «Мицубиси» мчатся на другой.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Зачем в Монголии метают овец с моста, и где на Алтае бабушка курит трубку
19:40 13.08
1 3292
ILR

Если посылаете обращения, то неплохо бы публиковать их здесь - кому отправили, что кто ответил. Если ответа нет, то дальше жалоба в рамках действующего законодательства. Говорят по понедельникам планёрки проводятся Денисовым, почему ему не задать вопрос.

...
Общество
В Калуге на детской площадке обитают кони
19:29 13.08
5 1438
VGA

Обслуживать, а не вмещать. Не поместится в этом здании 60 тысяч человек.

...
Общество
Поликлиника на Правом берегу в Калуге будет вмещать около 60 тысяч пациентов
18:57 13.08
4 803
nikol

Может обслужить 60 тысяч человек, это в день,в месяц или в год, а может обслужит 60 тысяч и развалится. Пишите нормально а не загадками.

...
Общество
Поликлиника на Правом берегу в Калуге будет вмещать около 60 тысяч пациентов
17:55 13.08
4 803
Василёк

откуда столько больных на правом берегу ?

...
Общество
Поликлиника на Правом берегу в Калуге будет вмещать около 60 тысяч пациентов
17:08 13.08
4 803
mrTJohn

А на фото потенциальный ученик?

...
Образование
В Калужской области создадут аграрные классы
16:30 13.08
1 653
shurup

Всё у нас растёт, зеленеет и колосится. В Телеге строчить легко. Всё равно ответственности никакой.

...
Экономика и бизнес
Губернатор рассказал о решении задач по росту экономики в Калужской области
16:21 13.08
2 1143
shurup

Спрашиваю без стёба: А не пора ли уже калужан эвакуировать?

...
Общество
Приехавшим курянам предложили работу в Калужской области
16:16 13.08
2 1248
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