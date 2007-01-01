В Калуге наконец-то закончится дождь

В среду, 14 августа, ожидается ясная и солнечная погода.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 20 до 25 градусов Цельсия. Утром возможны небольшие облака, но к полудню ожидается полное прояснение. Ветер юго-восточный, около 3-5 метров в секунду.

Осадков не предвидится, что создает отличные условия для прогулок на свежем воздухе и выездов на природу. Ночь будет прохладной, температура опустится до 12-15 градусов.

Рекомендуется одеваться в легкую одежду в течение дня и учитывать более холодные вечера. В целом, 14 августа обещает быть приятным и комфортным для жителей и гостей города.