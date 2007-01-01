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Дождливый день обещают в Калужской области

Софья Фирсова
07:00 сегодня
0 404
Читайте KP40.RU:

В воскресенье, 11 августа, в Калужской области прогнозируется дождливый день, сообщают синоптики.

Утром температура составит +19 градусов.

Днем потеплеет до +22.

В течение дня возможен дождь.

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