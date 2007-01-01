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В Калуге вновь пойдут дожди

Софья Фирсова
07:00 сегодня
0 213
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В пятницу, 9 августа, синоптики ожидают в городе небольшие осадки в течение дня.

Температура воздуха утром составит около +12 градусов. Днем – до +25.

Порывы ветра – в районе 3,5 м/с.

На выходных также ожидаются осадки.

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Лента комментариев
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За их отсутствие предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

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2 2568
Андрей Ермишин

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...
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VGA

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...
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19:54 07.08
1 854
ajax

Про Евгения Ивановича очень скупо написано, жаль... Не мешало бы перечислить все "его" объекты. Вот, у кого надо учиться Комову и Ко! т.Киреев заслуживает много добрых слов, память о себе он оставил очень большую и значимую. С его дочерью вместе учились в школе, никакого налёта звёздности у неё не было. Наверное, так было заведено в семье...

...
Общество
7 августа родились архитектор Киреев и митрополит Климент
17:57 07.08
6 6068
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Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
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