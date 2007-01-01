+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Небольшой дождь ожидается в Калужской области
Погода

Небольшой дождь ожидается в Калужской области

Софья Фирсова
07:00 сегодня
0 417
Читайте KP40.RU:

За окном +21 градус.

Скорость ветра 2,5 м/с с.

Давление – 745 мм ртутного столба.

Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
60%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

...
Общество
7 августа родились архитектор Киреев и митрополит Климент
14:14 07.08
4 5870
Василёк

это типа все прочитавшие - приглашены ?

...
Общество
В Калужской области похоронят погибшего в СВО
10:11 07.08
2 2610
Василёк

то, что якобы средства не бюджетные - это новое оправдание тому, чтобы плевать на мнение горожан ?

...
Общество
В Калуге начался монтаж флагштока под огромный триколор
10:10 07.08
1 2002
Василёк

ну если вы не тот, кем я представился и эпитет действительно правдив - то пояснение не составило бы труда.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
10:07 07.08
6 2988
Василёк

а как в калуге поживает вторая очередь очистных на окружной? кто подскажет ?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области готовность очистных сооружений в отдельных районах перевалила за 50%
10:05 07.08
1 628
Провинциал

Светлая память Герою!

...
Общество
В Калужской области похоронят погибшего в СВО
09:25 07.08
2 2610
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

7 августа 1823 года калужским генерал-губернатором стал князь Николай Николаевич Хованский, участник наполеоновских войн.

...
Общество
7 августа родились архитектор Киреев и митрополит Климент
09:18 07.08
4 5870
РодомИзСССР

Когда в Калуге сделают дороги?Здесь тоже люди живут.

...
Авто и транспорт
В Калужской области продолжается ремонт дорог по нацпроекту «БКД»
08:21 07.08
1 891
VGA

скоро вас ждет приятный сюрприз в части комментариев.

...
Общество
Калужский портал KP40 полностью обновился впервые за 10 лет
20:17 06.08
42 11983
VGA

А кто слышал про КТФ до этой новости? Я первый раз узнал.

...
Авто и транспорт
Дорожные камеры зафиксировали за неделю 84 790 нарушений
19:40 06.08
2 1051
Афиша
Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkVIV1RVZGRmekV6RmdIVDEwQ0VXREE9PSIsInZhbHVlIjoiSUVPSm44R2FxZkI0WWcwbktUYWlMU2x2TVJLdjdXVTFHZk5tUDNHd3ZZdmU5RVcyRUxOS1UrWlZPRTRXYmNrRFdDNlpqelRuUmpKYXhUZlM5UlpQdkVkOXVjWTZoeE5pTlRvUDgycWZ1Q1ViZ2JERUhDcWVMYSsrN0grU3ViM3hNbFJqWUlFcmZQY2c2K0xBNzBkL1Nlc2tYYVpHVDRUbzBCWHd6T3pGWDNsY3M3M0FwSXBkSVBhSGZ4aU10ZnV6SkFWVzZwZ2hYN1RscU9yUFp5OGhBU2hvKzlUSVRNUWFiYStXZXBBdTRpOU9RSFdIVXZlMDFaL2xXTFVVYXl5VzMwREpONGllelJtU1RVNFBucnVMMTB1b3VlNGJhWm9DRUFidVAyOFR1R3ZLOTVjNjFjamRGZVljbmcrR0wvS0xJemVxcGFjSi84L0dTdnhjUEk1M3VWUWkydjFCa2JPYVE0aFU3Mm1obUF4ZEhoY2Q2TzBRUmRrTGh1OU5JWFRwenZCSzJCVmp4RWJmNGhCUTZwTm5KNFBuZlViaHBiTmYrYlc2cENaRFBWekVnVVFCanc2RmdBQ3VVdDRDN0ttZGFxYXBFRndyeXpTZHVLc0xadzhWeUY0UFc4aEN3ME9FZkJvNm5zN25ObkRiV1hsd1E5NXdDSGVoWDhOMkxnN3Y4TDI4OVp5Qnc0QlpEeFJWR2t3WHJXK2YxelZpeDRZZ0l0UkFZdFgyK2xhc1crR3hBc3V2RFdiWVFpbEs1L3ZYd2NvQW9QU0x0TzJ2Q2JuRVFHRUg1bW13Q0I1Q0lPc3JudDZ2ckxFYnA2cDdlc2Q2cFVjZkluOTJYbjAzTFdNSyIsIm1hYyI6IjA1M2NhYmJmOWIyMTgzMjE2MzIxMDQzMzgyYmI5NzlmZjZhZDNjMWVmMWY3YTk0MTBiMWQwOWU2ZWVhMTk2ZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InpEYjl3UTBmTElsdEs0QmZ5M3lnUkE9PSIsInZhbHVlIjoicHZMUEI3M1ZYUnIrQ0xqSWVUYU43Yy9OZVZOOVViT0pLMUVxTTRWTHpLR1VUYWE0NEp6dTZGNW9LcSt0Kzg2S0ZqYkVFdWVYck0wenhzYnJmMWQxR0F6QzQxUi9SWWVlU3dwcWIrNi9mMDMxdUw2YVNYek9xMnpuZlpYZFpQWmhvM1pmUWZiVUwvbGdmdktZQlliV3piZzl4TDlnd1R3VkxreGxxcERBcW1QZEJXa0N4bmw4d2dPbSt5d3VmYjFqbFpqRHpPQ3M4QUR6WDRiUTV3VXJpVVp3ZXFsUEthSnkySEwzUmxiL2VVQ3VTSW9zWW9ZZzV1ZENCdXFoOHowUGd1WWlFYzNyNDQvWmpJMnJjanhTUDdNQUdqYXVudXExMWlyQjErcWNjUUNMSVBMYVlZSEtneDA3eUVnbVBLNEZHckZlZnZLOTNCc0t5TDUzMFRqSWdiZGlkVllkdDU5TWJlZFlqRThVN3dmVWNTWnBwaXg1emgxakFuZkhKWURCRzFmU0pYcHBydU5lZWxMSTVNU0lBT0QzcUpPaE9VS3VZZnBOZHRhSVp4N1ZuUkRSSEc1NWo3U0ZLL2VubThGbCIsIm1hYyI6IjY0NDA2NzU3OWQ3NThjZWJiMTUzODRkMTg4ZjMwN2MwNDY1MTJjYzQzYzMxYWRkODkxOWQyMTYyNjg0YjhjMzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+