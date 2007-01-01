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Погода

Дождь с грозой ожидаются в Калужской области

Такую погоду в нашем регионе прогнозируют синоптики в среду, 7 августа.
Софья Фирсова
07:00 сегодня
0 441
Читайте KP40.RU:

Днем воздух прогреется до +22 градусов.

Вероятность дождя сохранится на протяжении всего дня.

В ночь на четверг +16 градусов.

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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Василёк

это типа все прочитавшие - приглашены ?

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то, что якобы средства не бюджетные - это новое оправдание тому, чтобы плевать на мнение горожан ?

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ну если вы не тот, кем я представился и эпитет действительно правдив - то пояснение не составило бы труда.

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РодомИзСССР

Когда в Калуге сделают дороги?Здесь тоже люди живут.

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08:21 сегодня
1 585
VGA

скоро вас ждет приятный сюрприз в части комментариев.

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Калужский портал KP40 полностью обновился впервые за 10 лет
20:17 06.08
42 11800
VGA

А кто слышал про КТФ до этой новости? Я первый раз узнал.

...
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Дорожные камеры зафиксировали за неделю 84 790 нарушений
19:40 06.08
2 791
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Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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