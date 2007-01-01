На следующей неделе в Калужскую область придет тепло

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что на следующей неделе к нам снова вернется летняя погода. Воздух может прогреться до +25.

Аномальной жары пока что не ожидается.

- Поскольку есть вероятность, что будут и туманы, поэтому вероятность жары пока в тумане, - уточнил Вильфанд.