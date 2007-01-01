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На выходных в Калужской области потеплеет

В субботу, 3 августа, воздух прогреется до +23 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 281
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Будет облачно с прояснениями.

Существенных осадков в прогнозе синоптиков нет.

Примерно такая же погода ожидается и в воскресенье.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

История юхновских  земель начинается со времен возведения здесь Казанского мужского монастыря, точное время его образования доподлинно не известно. Есть сведения, что монастырь в благоустроенном виде существовал как Юхновская пустынь еще до литовских завоеваний.

...
Общество
2 августа скончался уроженец Калужской области архитектор Василий Баженов
09:33 02.08
3 5707
Mathematik

А с другой стороны, такие решётки с поперечными полосами будут меньше пропускать воды во время ливней или таяния снега, и скорее забьются мусором! И тогда они вообще перестанут пропускать воду. А этому деду надо было или каску надеть на голову или вообще прекратить ездить на велосипеде по улицам в силу своего возраста!

...
Благоустройство
После гибели велосипедиста в Калуге изменили решетку дождеприемника
20:56 01.08
4 2624
RudeBoy

Так они почти везде такие у нас.

...
Благоустройство
После гибели велосипедиста в Калуге изменили решетку дождеприемника
19:47 01.08
4 2624
VGA

Правильное решение.

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
18:22 01.08
7 2420
Елисей Цуканов

По мне надо было от атака переход в сбербанк убрать,а вот проход с площади победы на к сберу оставить,там зебра есть от островка на площадь,надо продлить и все.А теперь круг давать,чтобы на площадь попасть.Странное решение тут убирают,а по факту тоже самое на Степана Разина такой же переход,на Сквере мира около 21 века,там такое количество людей,если не больше!Там никто не жалуется почему то,такой же переход около Мебельного на Гагарина,тоже пробки..

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
18:04 01.08
7 2420
nalya

У меня собака провалилась в похожую на Тайфуне, шёл дождь и её вообще не видно было на затопленном пешеходнике! 😡попали в ловушку!

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Благоустройство
После гибели велосипедиста в Калуге изменили решетку дождеприемника
16:03 01.08
4 2624
SergeyKLG

А может слишком много машин в городе?

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
14:59 01.08
7 2420
Василёк

аварийный участок. пора запретить там движение и сделать там пешеходную зону! пускай объезжают через водохранку.

...
Происшествия
В Калуге «Хендай» разбился на улице Гагарина
14:48 01.08
1 1815
mrTJohn

Коньки подкинул

...
Криминал
Калужанин поменял старые коньки на новые в пункте выдачи и попал под следствие
13:54 01.08
1 1017
mrTJohn

Стали известны подробности

...
Происшествия
Стали известны подробности о смертельном ДТП в Калужской области
13:51 01.08
1 1908
Афиша
Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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