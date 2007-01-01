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Август в Калуге начнется с прохладной погоды

В первый день нового месяца синоптики обещают около +20 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 324
Читайте KP40.RU:

В течение всего четверга возможен небольшой дождь.

Порывы ветра – до 5 м/с.

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Лента комментариев
ILR

Так это наверное не Владимир Горбачёв должен проспонсировать, а тот кто допустил всё это, кто что-то не учёл, кто где-то сэкономил и кто на этом "заработал".😟

...
Общество
Склон музея космонавтики всё-таки победят: он получит тройную защиту
17:13 31.07
3 2188
Неместный..

Проспонсируете? Нормальная туя сорта Брабант или Смагард больше метра высотой стоит около 5000 рублей. На букву надо штук 15, что бы было заметно. В пол миллиона легко выйдет с грунтом для хвойников и витаминами.

...
Общество
Склон музея космонавтики всё-таки победят: он получит тройную защиту
16:25 31.07
3 2188
mik27

главный вандал рынок уничтожил

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
15:46 31.07
4 2616
Владимир Горбачёв

Можно сделать на склоне посадку из туй в виде надписи - К А Л У Г А.

...
Общество
Склон музея космонавтики всё-таки победят: он получит тройную защиту
15:07 31.07
3 2188
Василёк

вот что назвается: - "ни ума - ни фантазии"...

...
Праздники
В Калуге четыре пары поженятся в сквере Волкова
13:04 31.07
1 913
Василёк

как активность вандалов связана с уничтожением рынка, можно пояснить ?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
13:03 31.07
4 2616
Василёк

нормальный сквер был когда-то для прогулок... а теперь одни заборы

...
Благоустройство
В Калуге начали заливать бетоном площадку под теннисные корты
13:00 31.07
2 1220
mrTJohn

Красное и белое. 😮

...
Авто и транспорт
В Калуге начали вводить единую форму для водителей общественного транспорта
11:32 31.07
2 1080
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Первое освещение улиц Калуге состоялось ещё в  1823 году.

...
Общество
31 июля в Калуге испытали новые фонари
11:19 31.07
3 5111
Meshootka

Кормить пассажиров во время рейса будут? :)

...
Авто и транспорт
В Калуге начали вводить единую форму для водителей общественного транспорта
11:06 31.07
2 1080
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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