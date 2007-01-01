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Погода

На Калужскую область надвигается гроза

Софья Фирсова
14:06 31.07
0 588
Читайте KP40.RU:

Об ухудшении погоды днем в среду, 31 июля, предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба Калуги.

Местами ожидаются ливни.

При грозе порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Такая погода сохранится до конца суток

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Лента комментариев
ILR

Так это наверное не Владимир Горбачёв должен проспонсировать, а тот кто допустил всё это, кто что-то не учёл, кто где-то сэкономил и кто на этом "заработал".😟

...
Общество
Склон музея космонавтики всё-таки победят: он получит тройную защиту
17:13 31.07
3 1617
Неместный..

Проспонсируете? Нормальная туя сорта Брабант или Смагард больше метра высотой стоит около 5000 рублей. На букву надо штук 15, что бы было заметно. В пол миллиона легко выйдет с грунтом для хвойников и витаминами.

...
Общество
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16:25 31.07
3 1617
mik27

главный вандал рынок уничтожил

...
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В Калуге снесли дом на улице Достоевского
15:46 31.07
4 2457
Владимир Горбачёв

Можно сделать на склоне посадку из туй в виде надписи - К А Л У Г А.

...
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15:07 31.07
3 1617
Василёк

вот что назвается: - "ни ума - ни фантазии"...

...
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13:04 31.07
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Василёк

как активность вандалов связана с уничтожением рынка, можно пояснить ?

...
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13:03 31.07
4 2457
Василёк

нормальный сквер был когда-то для прогулок... а теперь одни заборы

...
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В Калуге начали заливать бетоном площадку под теннисные корты
13:00 31.07
2 1136
mrTJohn

Красное и белое. 😮

...
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В Калуге начали вводить единую форму для водителей общественного транспорта
11:32 31.07
2 918
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Первое освещение улиц Калуге состоялось ещё в  1823 году.

...
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11:19 31.07
3 5032
Meshootka

Кормить пассажиров во время рейса будут? :)

...
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11:06 31.07
2 918
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