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Дожди ожидаются в Калужской области

В последний день июля в Калуге будет прохладно.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 738
Читайте KP40.RU:

Температура воздуха днем в среду – в районе +20 градусов.

Пасмурно, возможны осадки.

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Лента комментариев
mrTJohn

Красное и белое. 😮

...
Авто и транспорт
В Калуге начали вводить единую форму для водителей общественного транспорта
11:32 сегодня
2 534
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Первое освещение улиц Калуге состоялось ещё в  1823 году.

...
Общество
31 июля в Калуге испытали новые фонари
11:19 сегодня
3 4856
Meshootka

Кормить пассажиров во время рейса будут? :)

...
Авто и транспорт
В Калуге начали вводить единую форму для водителей общественного транспорта
11:06 сегодня
2 534
shurup

Так-то это был небольшой сарказм.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
10:34 сегодня
4 2419
harier

Вы продолжаете угорать и издеваться над сайтом?

...
Происшествия
Беспилотник сбили в Калужской области
08:33 сегодня
1 1163
shurup

Ранее городской голова Дмитрий Денисов рассказывал, что корты строит частная компания, бюджетные деньги на них не тратят.

...
Благоустройство
В Калуге начали заливать бетоном площадку под теннисные корты
07:46 сегодня
1 978
ILR

Стыдиться должны не жители, а те кто делает через одно место, ворует при строительстве и те, кто должен следить за всем этим.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
19:22 30.07
4 2419
maks17

Парковку для тех, кто приехал с детьми в сквернопарк.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
15:13 30.07
2 2193
maks17

Странно, лето то еще не закончилось - а уже и асфальт решили класть

...
Авто и транспорт
В Калуге закроют для машин площадь Победы
15:04 30.07
1 4448
shurup

- Дорогу не по СНиП сделали, уменьшили в ширину, - заявляют люди из Черносвитино. К тому же не отсыпанные обочины позволяют новому асфальту «расползаться». Отсутствие тротуаров – еще одна головная боль.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
14:13 30.07
4 2419
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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