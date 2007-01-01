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Погода

В воскресенье в Калуге снова ожидается гроза

Возможен сильный ливень.
Софья Фирсова
07:00 сегодня
0 464
Читайте KP40.RU:

Утром воздух прогреется до +14. Днем +25 и высокая вероятность дождя и грозы. В ночь на понедельник +15.

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