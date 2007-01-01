+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Жаркую субботу прогнозируют в Калуге
Новость дня Погода

Жаркую субботу прогнозируют в Калуге

Днем 27 июля воздух прогреется до +27 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 201
Читайте KP40.RU:

Будет облачно, но без существенных осадков.

Порывы западного ветра – до 3 м/с.

В воскресенье сохранится такая же температура.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Meshootka

"Спойлер: Дмитрий Денисов, похоже, сдержит обещание и обновленный путепровод будет открыт к Дню рождения Калуги" - Не говори гоп...:)

...
Общество
Стройка века: когда по Синим мостам пустят общественный транспорт?
15:46 26.07
2 7714
йЮкея

а как же пенсия

...
Общество
Мужчины в Калужской области умирают в 63 года
14:21 26.07
2 1694
mrTJohn

Так что пенсию фактически отменили.

...
Общество
Мужчины в Калужской области умирают в 63 года
13:31 26.07
2 1694
Александр Щербаков

На фото точно припаркованный на обочине грузовик?

...
Происшествия
Женщина погибла в ДТП с грузовиком в Калужской области
12:35 26.07
1 1022
VGA

Ну, и какой положил решетку ребрами вдоль дороги? Должны быть поперек...

...
Происшествия
Стали известны подробности о гибели велосипедиста в центре Калуги
12:31 26.07
1 2830
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Рестораны в России стали появляться в XIX веке, и одним из первых в нашем городе стал ресторан «Киев», что на Никитской улице (Ленина, 119),  в гостинице одноименного названия. Появилась она в тридцатых годах позапрошлого века.

...
Общество
26 июля в Калуге жаловались на торговцев алкоголем
11:55 26.07
3 5150
mrTJohn

Вот тебе раз. Не буду начинать спортом заниматься. 🤒

...
Происшествия
Велосипедист погиб в центре Калуги
10:32 26.07
1 2292
Александр Щербаков

А когда в Калуге что-то будут делать с опережением сроков?

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужские строители с опережением графика ремонтируют кровлю школы в Первомайске
10:17 26.07
1 545
best85

О этом устали все говорить! Давно пора отменить мораторий!

...
Криминал
В Калужской области убийцу 21-летней девушки приговорили к пожизненному сроку
08:53 26.07
2 1759
DEN-SERVIS ♥♣♥♣♥

заберите губера нашего в Джизак !

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша встретился с делегацией Узбекистана
21:10 25.07
1 743
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ild1NTBVb0U2amlGSStON0NGQkRnN2c9PSIsInZhbHVlIjoiRlpwZi81UStiejJxcUdFQ3JjNHV3eWNGZG42aVpkOG5qZmVoTTVhWTNIZEhudXRyS2FNaVo1eU8weHErV2ZNeWFoVkJGRHNzRVJDMDcvcngvY1dMMXRZaWdsZGROQWp2NXJ6Sk9MelA2eEtaVjk4QmZWOXJiLzJjZEp6YjhvSURkZXRCNTBNek1wS0xSd2lKYnNVbVhkWHJybFJQV203V0d0ZmpybWpwK1BtWlUrVGtWdk0xRnNMeG94cnpxYStIdCtJaS9aOEdLYXRqVStBZTlINFU1UW9TcFlWZ1d0QklRRVNkQjFvM29yUkFkcTdRU3VEcWt4YmM1ZmJUWWN5bkpML0NOQWo1b1lnNTNDZFNkZkR0N1RYVjNmdFdweDdod3E5bzRybE4xLzBXMXRBcmJhajRsNUFVcWluRjdLN0hQWk1PalhqMjY1aVVJWUlreXdKZVBiUCsrQTNJVkVPTEt3MW80MDNVT3JLYk54R2JUMloxRkJ5aWZaMWVuWG4xSFZBNFBhSCs5RjZPMGVWWGx3amRuMjJ4czZUSGpRMWdSS2RUQWc4YjFpRzZ0ODFoZXRrODFKdFBpSVUrMVM2bzVjanYyOW92VFdiUFBhYWNWK0tBbVZBZXNmaHNEelBJSnFKTW1WUXhMZ1NDM1QvTWpYSGV2QzBGanRZUGJFWWplUG42S3N2T0tzT1l6MjVMMHg5M01wYlFOS3hqcFFmZk85OXgrRHBoY1ZyTS9iMHJ2OTllZzc5T2lyV0IxWUNJaU1FOFVtUWl5RnB0OEg3LzRyTndDQmNiczUvcElGNmx4N0JOeDJtZGNndkpqd05odUlYei9VSDZEd0Z6VWtjTCIsIm1hYyI6IjRhMDU2YjNjMjYyYzcyYjQ1MGM2OTU2M2NmOGYyNTY1NTc0NWYzYzNlZTI0N2Y5ZDk2OTBlNDE3NzZiZjg2MWMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjF4M2NrT002R1laWUlwcUNJZUZ5V1E9PSIsInZhbHVlIjoiSGsvNzdyWHdONUE5RmJDOXBvTWc2ODNiUlJyMXluR2hNUXY4cVo5ZVh5UFg0Q2E0MFRvK3lXMXM2V2xBbldlMWhoN3YxaFRUSjFvcWJkc0Z4TE4vMGZrL0NEdWk1eWJmM2lhV2x4emE0U3VTUGVlbzNHc3RkTzRsK0tQVDVvb2JqTDlFYU9QVnBmc2trUk11RlR1Ty85bTJCalhZbWdTMFFiem1OMVpXK1VNUWtMRFRCR3A4RVc2SDBWa0pjTEpHY0QxQm5PTkViYkV2TCtZdkp6SkU1RlVtUis4c0xkUjdkUGpra1BBUGRWdUZaTGtwUmk2ODFUaUQ1ck9tbXZtaHo0RDJvUEx3WnhXS0I4eHErZnNaRnZVYjdONXVYamcvdkprL3RUT3F6cDBtR2p2TWxUWmlCV0o0RzJZMllhSnJWWlJMV2RUWVJLcVJpZzZIM1BOYWpScmwxaW5JOGNPazJ4L2RFZkl6SXVXVEZ2RE5oRU5zOW1FYWZ1VEdTMEFuQUNSQnQ1dlZtTFlXYThDclNuSkttVDlxaDBrR0cwbThEYlBwb3BHaXN3cHV2ZW94UThxK2JkM0dNeHNxcDBVLyIsIm1hYyI6ImRhNzNlMGIzMmFiMjJiMDYyMjJjYTI2YTM0NmM5ZDM1MmZhMjY0ZGJjMTMzNTQwNTQ2YjhjYzYyYTgxMjU1MjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+