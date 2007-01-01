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Погода

Грозу и сильный ветер прогнозируют в Калужской области

Погода может испортиться вечером в пятницу, 26 июля, предупредили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
14:19 сегодня
0 447
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Местами в регионе ожидаются порывы ветра со скоростью до 15 м/с.

Калужанам рекомендуют не выходить на улицу в случае грозы.

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