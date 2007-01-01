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Облачную погоду прогнозируют в Калуге

В четверг, 25 июля, будет тепло, но возможны дожди.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 368
Читайте KP40.RU:

Воздух в Калуге прогреется до +27 градусов.

Влажность будет достигать 80%.

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Лента комментариев
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ILR

А лучше бы наоборот, "Калугу" оставили без изменений, а Обнинск перевели бы на новый дизайн...

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Главное деньги списывать на содержание моста вовремя.

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Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
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