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Понедельник в Калужской области будет не жарким

По данным синоптиков, 22 июля в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможен небольшой дождь.
06:00 сегодня
0 276
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Температура воздуха утром не поднимется выше + 20 градусов.

Ближе к обеду воздух прогреется до 24 градусов тепла.

Дожди ожидаются во второй половине дня.

Ветер северный, 1 метр в секунду с порывами до 5 – 6 м/с.

Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

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Лента комментариев
RudeBoy

Они только нормальные здоровые деревья могут пилить.

...
Благоустройство
Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
17:27 21.07
1 1703
rick

Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
14:09 21.07
3 4502
mik27

На поле свободы нет свободы.

...
Криминал
Поджигатель военкомата в Калуге заключен под стражу
13:30 21.07
1 1107
razum

Это нечего не меняет , нужно наладить режим светофора тогда,а ещё нужен альтернативный выезд из города,минуя центр..,.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
13:13 21.07
3 4502
Василёк

и сколько таких одаренных калужан 1 или 2 или мб 3 ? Если что - там полоса как раз для тех, кто в пробке стоять не хочет и спокойно выезжает с Кирова. А если бы там была полоса для проезда прямо - то там ни повернуть-ни развернуться было бы практически невозможно.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
20:59 20.07
3 4502
Сталкер

С этим понятно, его теперь до конца жизни будут сношать и сушить, в местах не столь отдаленных. С остальными то чего? Беспредел остался, или надо чтобы Шапшу и Денисова ежедневно при выходе на улицу самокатчики сбивали, так может поймут?

...
Криминал
В Калуге поймали электросамокатчика с наркотиками
16:43 20.07
1 2088
Н.Влюбчивый

Почему автобусы по маршруту N8 не соблюдают интервалы движения. Мне как пенсионеру иногда часами приходится дожидаться льготного автобуса при заявленном интервале движения 20 минут.

...
Калуга
Вопрос в управлению Калужского троллейбуса.
16:18 20.07
2 4447
Н.Влюбчивый

Все дело в том, что Калугой и областью, управляют бездельники из различных педов, некоторых из них и лучшими назначают.

...
Благоустройство
Все деревья засохли на участке улицы Рылеева в Калуге
15:37 20.07
3 3460
mik27

Шаман

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге рассказали историю в чугуне: зачем Павлу Габышеву 580 печных дверок
15:34 20.07
1 1141
Viktor Smirnov

😡А Чижевского🤔

...
Авто и транспорт
Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
12:12 20.07
7 3662
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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