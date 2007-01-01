Понедельник в Калужской области будет не жарким
По данным синоптиков, 22 июля в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможен небольшой дождь.
Температура воздуха утром не поднимется выше + 20 градусов.
Ближе к обеду воздух прогреется до 24 градусов тепла.
Дожди ожидаются во второй половине дня.
Ветер северный, 1 метр в секунду с порывами до 5 – 6 м/с.
Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Лента комментариев
rick
Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно....
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