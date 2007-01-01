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Теплые выходные прогнозируют в Калуге

В субботу, 20 июля, температура воздуха поднимется до +25 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 214
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В субботу, 20 июля, температура воздуха поднимется до +25 градусов.

Будет облачно с прояснениями.

Вечером местами возможен дождь.

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Лента комментариев
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21:25 19.07
5 1412
ecilop

"форумы", "фестивали", "рейтинги","компитенции"- может всё-таки занятся реальным делом (работой)???????

...
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На форуме в Калуге обсудили роль экологического сообщества в восстановлении экосистем
21:19 19.07
1 579
lizette

Одной из главных достопримечательностей города Калининграда является остров Канта (он же Кнайпхоф от нем. Knypabe — «окруженный водой»). На острове расположен Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта в готическом стиле. Сейчас Кафедральный собор функционирует как культурный центр. На его базе открыт музей Канта, посвященный истории города и деятельности выдающегося мыслителя, а также концертный зал, в котором проводятся органные и симфонические концерты. Возле собора расположена могила Канта. Также на острове имеется Парк скульптур, киоски с сувенирами и Медовый мост, который построен позже остальных и сохранился до наших дней. По Медовому мосту можно пройти от острова Канта к другой яркой достопримечательности города — Рыбной деревне.

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Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
20:11 19.07
8 3008
Елисей Цуканов

я думаю что всю нашу думу,включая губернатора или кто он,надо уволить к чертовой мат...

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Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
19:52 19.07
5 1412
ILR

Я даже знаю, кого признают виновным...

...
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Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
19:50 19.07
5 1412
Елисей Цуканов

Все дело все линиях для троллейбусов,или электро-и прочих проводах!Если их не было,дайте людям эти деревья на дрова,спилят сразу в первый день,и вывезут!но нет..надо бюджет подключить,чтобы в карман деньги положить

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19:42 19.07
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Meshootka

Кто-то удивлён?

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Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
19:24 19.07
5 1412
Meshootka

Видимо все силы и финансы брошены на спил живых и здоровых кустов/деревьев (как например в сквере около пл. Победы)

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Благоустройство
Все деревья засохли на участке улицы Рылеева в Калуге
19:22 19.07
2 1226
Александр Морозов

Не дать смататься МЭРУ КАЛУГИ в Израиль, как Максим Акимов.

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Авто и транспорт
Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
17:00 19.07
5 1412
mik27

уроды ютуб замедлили.

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16:59 19.07
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