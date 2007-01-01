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Жара спадет в Калужской области

В пятницу, 19 июля, температура воздуха в нашем регионе будет находиться в районе +25 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 258
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Ожидается пасмурная погода. Местами возможен дождь.

На выходных существенных изменений не ожидается.

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Лента комментариев
Н.Влюбчивый

Как только гнилая власть выпилит гнилые деревья во всем городе и посадит новые тогда заживем.

...
Общество
Калуга вошла в ТОП-5 рейтинга качества жизни
15:48 18.07
6 4086
VGA

Скорее всего это оса наездник. Она в дереве не живет и деревом не питается, поэтому ядом не травится. Откладывает яйца в личинки жуков-древоточцев, т.е. избавляет сруб от вредителей.

...
Калуга
Муха-древоточец
13:53 18.07
1 1135
mrTJohn

Надо запретить ходить на четвереньках, камеру поставить и штрафовать. Не благодарите.

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:43 18.07
1 1155
mrTJohn

А куда прежние делись?

...
Общество
Калужской полиции требуются водители и конвоиры
11:42 18.07
1 1112
mrTJohn

Первый брак - молочный, как зуб.

...
Общество
В Калужской области 41% семей распались в первые пять лет после свадьбы
11:40 18.07
1 759
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

5 июня 2024 года исполнилось 180 лет со дня рождения знаменитого художника пейзажиста Василия Дмитриевича Поленова.

...
Общество
18 июля стало известно, что швейцарские сыровары производили сыр в Калужской области
11:03 18.07
1 7459
diskalugaman

Все дел в городских властях. Калуга город мертвых и спиленных деревьев. Такого страшного безобразия я не видел в других городах. Власти планомерно уничтожают зелёную защиту Калуги. В ответ на обращения пишут отписки. Варварская неграмотная обрезка, непрофессиональная изредка посадка деревьев привела к тому, что город " облысел" Нами руководят прожженные чиновники неизвестно какого образования, типа бывшего губера Артамонова, который называл старые дома Калуги " деревяшками". Также относятся и к оставшейся зелени. Есть что вспомнить в советской Калуге- по Кирова и Гагарина посреди дороги были газоны с каллами(огромные цветы) и деревьями. Все уничтожено и продолжает уничтожаться. Просто противно смотреть на их сытые рожи. Даже у дома- музея Циолковского стоят три полумертвых ясеня. Так относятся к нашему наследию. Эти ели у моста не были аварийными. Но знайте, чиновники, природа обязательно вам отомстит!

...
Благоустройство
Голубые ели спилили в центре Калуги
00:03 18.07
4 4414
L t

К сожалению, в последнее время выход животных в город является частым явлением... По словам местных жителей, лося видели около часа назад на улице Баррикад.

...
Общество
Стала известна судьба лося, которого калужане заметили бежавшим по Грабцевскому шоссе
23:45 17.07
1 3823
VGA

Чё? Опять?https://www.kp40.ru/news/society/114527/

...
Общество
Милый космонавтик Тая вернулась на своё место в Калуге
23:06 17.07
2 1005
VGA

От хулиганов художники недалеко ушли...

...
Благоустройство
Художники расписали арку дома в Калуге
20:43 17.07
3 1984
Афиша
Разгар лета или, что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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