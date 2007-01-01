В Калугу вернутся дожди

Все дел в городских властях. Калуга город мертвых и спиленных деревьев. Такого страшного безобразия я не видел в других городах. Власти планомерно уничтожают зелёную защиту Калуги. В ответ на обращения пишут отписки. Варварская неграмотная обрезка, непрофессиональная изредка посадка деревьев привела к тому, что город " облысел" Нами руководят прожженные чиновники неизвестно какого образования, типа бывшего губера Артамонова, который называл старые дома Калуги " деревяшками". Также относятся и к оставшейся зелени. Есть что вспомнить в советской Калуге- по Кирова и Гагарина посреди дороги были газоны с каллами(огромные цветы) и деревьями. Все уничтожено и продолжает уничтожаться. Просто противно смотреть на их сытые рожи. Даже у дома- музея Циолковского стоят три полумертвых ясеня. Так относятся к нашему наследию. Эти ели у моста не были аварийными. Но знайте, чиновники, природа обязательно вам отомстит!...
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