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В Калугу вернутся дожди

Синоптики обещают осадки в четверг, 18 июля.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 571
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При этом температура воздуха в этот день будет находиться в районе +28 градусов.

В пятницу и на выходных ожидается небольшое похолодание.

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Лента комментариев
diskalugaman

Все дел в городских властях. Калуга город мертвых и спиленных деревьев. Такого страшного безобразия я не видел в других городах. Власти планомерно уничтожают зелёную защиту Калуги. В ответ на обращения пишут отписки. Варварская неграмотная обрезка, непрофессиональная изредка посадка деревьев привела к тому, что город " облысел" Нами руководят прожженные чиновники неизвестно какого образования, типа бывшего губера Артамонова, который называл старые дома Калуги " деревяшками". Также относятся и к оставшейся зелени. Есть что вспомнить в советской Калуге- по Кирова и Гагарина посреди дороги были газоны с каллами(огромные цветы) и деревьями. Все уничтожено и продолжает уничтожаться. Просто противно смотреть на их сытые рожи. Даже у дома- музея Циолковского стоят три полумертвых ясеня. Так относятся к нашему наследию. Эти ели у моста не были аварийными. Но знайте, чиновники, природа обязательно вам отомстит!

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Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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...
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