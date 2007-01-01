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В Калуге воздух прогреется до +31 градуса

Жаркая погода ожидается в городе в среду, 17 июля.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 237
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Осадков в прогнозе синоптиков нет.

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Влажность воздуха – в районе 50%.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Криминал
Калужская пенсионерка кувалдой убила мужчину
17:03 16.07
2 1518
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Дело вовсе не в фото. Я мимо этого храма езжу каждый день.

...
Общество
14 июля в Калуге ломали Московские ворота
13:28 16.07
7 10062
mrTJohn

Не возьмут уже к сожалению. 🤧

...
Общество
Археологи обнаружили дракона в Калужской области
13:03 16.07
4 24375
mik27

пригожина насмотрелась

...
Криминал
Калужская пенсионерка кувалдой убила мужчину
12:57 16.07
2 1518
ajax

Ваше последнее фото - устаревшее. Здание церкви ныне частично уже освежено снаружи. Вы давно там были? Кое-что уже сдвинулось с места. А вам - спасибо за развёрнутые комментарии, которые зачастую - больше по объёму самой заметки.)) Здоровья!

...
Общество
14 июля в Калуге ломали Московские ворота
11:01 16.07
7 10062
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

18 июля 1914 года в Российской империи была объявлена всеобщая мобилизация. На следующий день Россия официально вступила в Первую мировую войну. Принято считать, что эти события население встретило необычайным патриотическим подъёмом: и в столицах, и на периферии народ ломился в двери призывных пунктов, а улицы, заполненные многочисленными манифестантами, гремели криками «Ура!»

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10:38 16.07
4 8774
Los Huesos

Судя по монетам, у славян в ходу были римские денарии, а кое-кому пора в школу

...
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Археологи обнаружили дракона в Калужской области
08:26 16.07
4 24375
Александр KU

Вот это чудеса

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Там налево нельзя поворачивать.

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а теннисные корты в казахстане видели ? а велодорожки ?

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Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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