Жаркая погода сохранится в Калуге

18 июля 1914 года в Российской империи была объявлена всеобщая мобилизация. На следующий день Россия официально вступила в Первую мировую войну. Принято считать, что эти события население встретило необычайным патриотическим подъёмом: и в столицах, и на периферии народ ломился в двери призывных пунктов, а улицы, заполненные многочисленными манифестантами, гремели криками «Ура!»...
Из сообщения за 2022г. Хлебозаводам Калужской области будет компенсирована часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий - при условии, что они возьмут на себя обязательства не повышать цены на продукцию. На поддержку этого сектора экономики России из федерального бюджета выделяется 2,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства....