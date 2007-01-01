Жаркую пятницу прогнозируют в Калуге

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Mathematik
Хорошо, что не запустили трамваи в Калуге. Большинство улиц узкие. К тому же трамвайные рельсы прокладывают по середине мостовых. Так что если трамвай остановится на остановке, то автомобилям которые едут между тротуаром и трамваем, приходится ждать окончания выхода и посадки пассажиров. В отличие от трамваев троллейбусы на остановке подходят к самому тротуару и не мешают автомобилям проезжать мимо....
best85
Вернётся откуда? -"два года исправительных работ" это улицы подметать или другие не квалифицированные работы. А права на вождение автомобиля, на каком основании? Ни ГИБДД ни при задержании экспертизы не проводили и от проверки на предмет алкоголя он не отказывался. Может просто возбуждён был? А со слов "терпилы" не аргумент!...
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют! (16%)
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