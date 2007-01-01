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Жаркую пятницу прогнозируют в Калуге

Софья Фирсова
07:00 сегодня
0 257
Читайте KP40.RU:

Температура воздуха 12 июля повысится до +29 градусов.

Будет облачно с прояснениями.

В ночь на субботу +18 градусов.

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ajax

Наконец-то указали название деревни корректно! Интересно, автору поставили ли на вид, т.к. эта описка-ляп повторилась 2 дня подряд? Зато почикали и 2 моих коммента...

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13:17 11.07
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Mathematik

Хорошо, что не запустили трамваи в Калуге. Большинство улиц узкие. К тому же трамвайные рельсы прокладывают по середине мостовых. Так что если трамвай остановится на остановке, то автомобилям которые едут между тротуаром и трамваем, приходится ждать окончания выхода и посадки пассажиров. В отличие от трамваев троллейбусы на остановке подходят к самому тротуару и не мешают автомобилям проезжать мимо.

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Андрей Ермишин

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Редакция

Так платные или нет?

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mrTJohn

исследователи отмечают, что индекс качества жизни растет в целом по стране.

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09:41 11.07
4 2119
best85

Вернётся откуда? -"два года исправительных работ" это улицы подметать или другие не квалифицированные работы. А права на вождение автомобиля, на каком основании? Ни ГИБДД ни при задержании экспертизы не проводили и от проверки на предмет алкоголя он не отказывался. Может просто возбуждён был? А со слов "терпилы" не аргумент!

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Darth Vader

Все заводы если не закрыли, то оставшиеся еле дышат. Экология на недосягаемой высоте ))) Выше только башня Федерация и горы Кавказа )

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Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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