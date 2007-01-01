Небольшой дождь ожидается в Калужской области

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
В 1732 году у Семена Антоновича и Веры Ивановны Хлюстиных родился сын, которого назвали Антоном. Потомок купеческой семьи из города Мосальска получил домашнее церковное образование. В молодости занимался поставками провианта и фуража для армии и накопил богатое состояние, благодаря чему был принят на интендантскую службу вахмистром в гусарский полк, несмотря на недворянское происхождение. Это не помешало полковому хозяйственнику дослужиться до звания секунд-майора, который по Уставу 1716 года являлся помощником подполковника и заведовал в полку строевой и караульной службой....
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют! (16%)
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