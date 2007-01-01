Власти подвели итоги ущерба от урагана «Орхан»
В минувшую пятницу, 5 июля, атака стихии нанесла немалый ущерб, в том числе вызвала отключения электроэнергии в 264-х населенных пунктов области. 29 с половиной тысяч человек остались без света.
Ремонтные службы в круглосуточном режиме боролись с последствиями. 79 бригад и 134 единицы спецтехники трудились в наиболее пострадавших районах: Козельском, Жуковском, Дзержинском, Ферзиковском и Малоярославецком. Предстояло устранить около тысячи повреждений, убрать сотни упавших деревьев, восстановить оборванные провода, смонтировать новые опоры.
В тот же день, 5 июля, к 23:00 свет вернулся в дома более 18 тысяч человек в 132 населенных пунктах. напряжение было подано в 132 населенных пункта (18,3 тыс. человек). А ещё через день электроснабжение удалось восстановить полностью.
Заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Карина Башкатова поблагодарила за слаженную работу все задействованные службы.
Если речь о той части склона, где расположена лестница от главного входа старого музея вниз на склон, то наклоненные деревья и трещина на обочине дороги там давно, со времен первых оползней. Но там уже не территория музея, поэтому на тот участок склона пока забили. Когда доползет до будки КПП второй очереди музея, тогда зашевелятся ))...
В октябре 2022 года в Патриаршем дворце Московского Кремля проходила выставка, посвященная жизни и деятельности Георгия Чичерина, первого наркома по иностранным делам Советского Союза. Подборка артефактов и цитат наркома представила его человеком артистичным, не чуждым иронии и гедонизма, каким он и был на самом деле....