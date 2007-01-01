Власти подвели итоги ущерба от урагана «Орхан»

Эта тема в понедельник 8 июля стала основной на планерке в Правительстве области

В минувшую пятницу, 5 июля, атака стихии нанесла немалый ущерб, в том числе вызвала отключения электроэнергии в 264-х населенных пунктов области. 29 с половиной тысяч человек остались без света.

Ремонтные службы в круглосуточном режиме боролись с последствиями. 79 бригад и 134 единицы спецтехники трудились в наиболее пострадавших районах: Козельском, Жуковском, Дзержинском, Ферзиковском и Малоярославецком. Предстояло устранить около тысячи повреждений, убрать сотни упавших деревьев, восстановить оборванные провода, смонтировать новые опоры.

В тот же день, 5 июля, к 23:00 свет вернулся в дома более 18 тысяч человек в 132 населенных пунктах. напряжение было подано в 132 населенных пункта (18,3 тыс. человек). А ещё через день электроснабжение удалось восстановить полностью.

Заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Карина Башкатова поблагодарила за слаженную работу все задействованные службы.