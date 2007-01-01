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Солнечная и жаркая погода ждет калужан

Синоптики говорят, будет без дождей.
07:00 сегодня
0 194
Елена Сумак.
Читайте KP40.RU:

В понедельник, 8 июля, калужан ждет солнечная и жаркая погода, обещают синоптики.

Утром прохладно, +16 градусов.

Днем воздух прогреется до +28. Вечером +23 градуса.

Ветер слабый, около трех метров в секунду.

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Лента комментариев
Василёк

это не просить нужно, а требовать. И делать это должна была бы прокуратура. Это, конечно, если бы мы жили в правовом демократическом государстве.

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22:42 07.07
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Василёк

что-то все забыли про то, что у нас еще полном ходом должна лететь очистка водохранки. Вот даже баржа стоит, а толку ?

...
Благоустройство
Как сейчас выглядит обвалившейся склон у музея космонавтики
22:41 07.07
5 4624
harier

Если речь о той части склона, где расположена лестница от главного входа старого музея вниз на склон, то наклоненные деревья и трещина на обочине дороги там давно, со времен первых оползней. Но там уже не территория музея, поэтому на тот участок склона пока забили. Когда доползет до будки КПП второй очереди музея, тогда зашевелятся ))

...
Благоустройство
Как сейчас выглядит обвалившейся склон у музея космонавтики
19:54 07.07
5 4624
Tomer Savoia

Заметили наклоненные деревья вдалеке на склоне. Поднялись по отсыпанным дорожкам, а там трещина ползет. Дорожка вверху тоже съехала.

...
Благоустройство
Как сейчас выглядит обвалившейся склон у музея космонавтики
17:02 07.07
5 4624
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 Мало кто знает, об интересной и парадоксальной жизни художника передвижника Ярошенко.

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Как сейчас выглядит обвалившейся склон у музея космонавтики
15:29 07.07
5 4624
Елисей Цуканов

Все развалено,заросшее,грязное..Склон 1.5 года уже в таком состояние,и даже не пытаются делать,если не кривые и жадные руки чиновников Калужских,склон еще 100 лет простоял бы в том состояние,котором был ранее..

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ПОКА руки кривые не дошли,все было целое.До сих пор склон стоял бы в хорошем состояние,и еще простоял бы 100 лет,все удалили,хрен что сделали,и бросили,уже 1.5 год в таком состояние

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Как сейчас выглядит обвалившейся склон у музея космонавтики
15:07 07.07
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Андрей Ермишин

Может грамотного руководителя назначить чтобы ерунду не говорил а предпринимал реальные меры по защите людей?

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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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Комментарий дня
Елисей Цуканов

ПОКА руки кривые не дошли,все было целое.До сих пор склон стоял бы в хорошем состояние,и еще простоял бы 100 лет,все удалили,хрен что сделали,и бросили,уже 1.5 год в таком состояние

...
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