Солнечная и жаркая погода ждет калужан

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harier
Если речь о той части склона, где расположена лестница от главного входа старого музея вниз на склон, то наклоненные деревья и трещина на обочине дороги там давно, со времен первых оползней. Но там уже не территория музея, поэтому на тот участок склона пока забили. Когда доползет до будки КПП второй очереди музея, тогда зашевелятся ))...
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
В октябре 2022 года в Патриаршем дворце Московского Кремля проходила выставка, посвященная жизни и деятельности Георгия Чичерина, первого наркома по иностранным делам Советского Союза. Подборка артефактов и цитат наркома представила его человеком артистичным, не чуждым иронии и гедонизма, каким он и был на самом деле....
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют! (16%)
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Наталья Монахова
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