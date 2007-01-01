+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Ясный день обещают в Калужской области
Новость дня Погода

Ясный день обещают в Калужской области

Столбик термометра поднимется до +25 градусов.
Анастасия Каторгина
06:00 сегодня
0 269
Фото автора
Читайте KP40.RU:

Порывы ветра достигнут 6 м/с.

Давление - 767 мм ртутного столба.

Новости по тегу
погода
Общество
5 июля в Калуге напечатали 475 экземпляров книги «Севильский цирюльник» Бомарше
08:00 05.07
4 4229
Происшествия
В Калуге снова загорелось здание бывшей скорой помощи
15:23 04.07
3 2147
Происшествия
В Калужской области медведь насмерть загрыз человека
08:43 05.07
3 3712
Криминал
Калужанина, который убил и сжег в подъезде женщину, посадили на 10 лет
11:13 04.07
2 1825
Происшествия
Собака спровоцировала медведя, убившего пенсионера в Калужской области
11:52 05.07
2 3837
Общество
Сильный ветер повредил окно пожилому калужанину
20:34 05.07
2 2363
Общество
Грибы, которые якобы использовали для тайнописи, растут в «Калужских засеках»
13:21 05.07
1 1239
Статьи, аналитика, репортажи
По стопам «Манчестер Юнайтед»: калужские болельщики ринулись на помощь в модернизации стадиона
10:00 06.07
1 829
Происшествия
В Калужской области «Джили» сбил велосипедиста
09:41 06.07
1 699
Статьи, аналитика, репортажи
В преддверии бури на пляжах Калуги радовались теплой водичке и уточкам
18:45 06.07
1 1127
Общество
7 июля в Калуге родился Серафим Туликов
08:00 сегодня
0 4531
Общество
5 июля в Калуге напечатали 475 экземпляров книги «Севильский цирюльник» Бомарше
08:00 05.07
4 4229
Недвижимость и ЖКХ
Шторм оставил половину Калуги и несколько районов в области без света
21:04 05.07
0 4095
Происшествия
Собака спровоцировала медведя, убившего пенсионера в Калужской области
11:52 05.07
2 3837
Происшествия
В Калужской области медведь насмерть загрыз человека
08:43 05.07
3 3712
Общество
Сильный ветер повредил окно пожилому калужанину
20:34 05.07
2 2363
Погода
В Калужской области обещают грозу
07:00 05.07
0 2361
Статьи, аналитика, репортажи
Стендап и «Золотые хиты советской эстрады»: куда сходить калужанам в ближайшую неделю
19:00 04.07
0 2210
Происшествия
В Калуге снова загорелось здание бывшей скорой помощи
15:23 04.07
3 2147
Происшествия
В Калуге 41-летняя женщина пострадала в массовом ДТП на Северном
15:27 04.07
0 2114
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
дима кривов

Статья интересная, но "нежили свои чресла" это перебор, посмотрите в словаре значение слова "чресла", это не из области купания, это другое.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В преддверии бури на пляжах Калуги радовались теплой водичке и уточкам
20:21 06.07
1 1128
Александр KU

Постоянные аварии из за автомобилей. Ограничте скорость в городе до 30 км/ч. Сколько должно ещё произойти убийств и увечий из за этого транспорта?

...
Происшествия
В Калужской области «Джили» сбил велосипедиста
12:53 06.07
1 702
Василёк

мертвому припарки. Интересно, а как артамяну такая затея, журнал исты поинтересоваться не захотели ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
По стопам «Манчестер Юнайтед»: калужские болельщики ринулись на помощь в модернизации стадиона
12:30 06.07
1 831
Василёк

кто должен отвечать за самодельные застекляшки балконов ? только тот, кто их устанавливал. ук то тут вообще при чем ?

...
Общество
Сильный ветер повредил окно пожилому калужанину
12:27 06.07
2 2368
Shyshka

УК "Калужский край" вообще уклоняется от выполнения своих обязанностей. Чтобы попросить починить ливневую трубу с крыши, мне пришлось обращаться в ГЖИ. В нашем доме периодически сыплются межпанельные швы. Первый раз пришлось обратиться года 2 назад. Ни за что не поверите как они их заделывали: пытались ставили бумажные маячки! Потом еще и меня обвинили в том, что мной было неправильно написано заявление (хотя были приложены фотографии и схемы трещин). Сейчас опять поплыли швы из-за ливневки. Было написано в УК заявление. Проходит месяц. Звоню. Отвечают, что у них все на контроле. Задаю вопрос: когда будет осуществлен ремонт. Ответ: ВДОХ! Конкретный срок. Ответ: ОХ!. И так в течение примерно пяти минут: на все мои вопросы ни одного ответа, а только охи да вздохи. Пришлось опять писать в ГЖИ. Ничего абсолютно УК не сделано до сих про (прошло уже 3 месяца). Непонятно за что "Калужский край" получает с нас деньги? За то, чтобы мы вместо работы мы слушали охи да вздохи?

...
Общество
Сильный ветер повредил окно пожилому калужанину
21:55 05.07
2 2368
Зигмунд

И здоровый частник решил помочь республике. Он снова погрузился в оранжевые сапоги, надел тюбетейку и, захватив пузатый портфель, двинулся в управление строительством.

...
Авто и транспорт
Бывший завод «Фольксваген» перезапустят в Калуге 1 августа
20:15 05.07
8 4405
Зигмунд

Я верю, друзья, караваны ракет Помчат нас вперед От звезды до звезды. На пыльных тропинках Далеких планет Останутся наши следы.

...
Авто и транспорт
Бывший завод «Фольксваген» перезапустят в Калуге 1 августа
20:14 05.07
8 4405
Bungee

Всё истерите?!

...
Калуга
Подмыв и разрушение Пучковского моста
16:58 05.07
2 4703
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нужно срочно вызвать тех ВИПов, что на вертолёте на Камчатке охотились, а потом убитого медведя привязали и транспортировали по воздуху.

...
Происшествия
В Калужской области медведь насмерть загрыз человека
16:23 05.07
3 3712
ajax

Странно, у области - Юбилей, 80 лет, а тут - ни строчки!

...
Общество
5 июля в Калуге напечатали 475 экземпляров книги «Севильский цирюльник» Бомарше
15:42 05.07
4 4230
Партнёрские новости
Афиша
Стендап и «Золотые хиты советской эстрады»: куда сходить калужанам в ближайшую неделю
Давайте обсудим
Общество
Калужане проедут автостопом 15000 километров и поддержат проект «Народный стадион»
15:05 01.07
1 1433
Общество
«Лично, ножками»: зачем Денисов ходит пешком по Калуге?
12:57 01.07
8 3161
Общество
Изменился список разрешенных для купания водоемов Калуги
12:29 01.07
5 4758
Общество
Заместитель директора Дворца спорта погиб в аварии
11:27 01.07
5 3871
Происшествия
В Калуге перевернулся грузовой автомобиль
13:45 30.06
1 3421
Благоустройство
Микрорайон на Правобережье Калуги залило нечистотами
10:00 30.06
1 2782
Происшествия
В Калуге автомобиль сбил 13-летнего подростка
13:28 29.06
1 2225
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области треть объектов теплоснабжения практически готовы к отопительному сезону
08:10 29.06
1 1841
Криминал
Калужанин пытался снять проститутку, но перевел деньги мошенникам
12:05 28.06
2 2375
Общество
В Калужской области планируют создать единый электронный реестр домашних животных
11:12 28.06
1 1967
Авто и транспорт
Судебные приставы оценили креатив владельца автомобиля
20:52 27.06
1 2943
Авто и транспорт
Бывший завод «Фольксваген» перезапустят в Калуге 1 августа
20:28 27.06
8 4404
Новости компаний
eyJpdiI6IllsVDQ1YlpMdXE2SkRNQUtLL05rVmc9PSIsInZhbHVlIjoiR0hnN09zOFMzRFR4aWpzYmovQVlPMG5scmlTcGMrTHdZVENCNkxuWi9udFM5NmYvdE5ZeHN2N3lKT1cySFgzTCtyeGNkbEh3NURPMlJRekZhYXY2SWxyY0JqYS9xVU8vWElqbzZ6Y0VOWVAwVndQUlArdmFldnN3MkVkbVVIY2F0T3FrUkF5ZHZNK3Z6SXltWkJRdC8xajVlUE1LbEdzUlN5MDZNdmpDaGhzKzVELzdubE1WVnk0UW9sRWRNQ2VzQUZuOUZwRHZRd2dGK1NERnV0QUFRbVZJMjNVNkNNWnNlS0MwNUlrV0ordmZSemFhZm92em5RUWtROTVxNjA3T1Q0ZldjQWwzQ24yRHJSeGZSSXNXbnd5ckx5cjdSbjN5cmJlMHJuSmE2emp1VElaN2dXZ09EcjQ4eUpCL2YzMTUraHdNMGRwUGJ3ZmVVY2FhTlJOekRKTjdVUzdxYWx0OCtiR0RJWUQyWmZMQUFQdVllelozTXZESDZva3A4YmN3VVQrQTlhZ0NWTUFBUXBReEYrWnBpeEk3RGx6TUs3U3p5L2lsZEtLN20xKzVFVmVGRklMaTN0cmJnYk4wenN0R2pPNG5LakhHZmhhaGR5bC9jNjBQOTF4UzU4UlRvSHNpR0ppcXJwQnNwZnRocmY3N0lrRkc3alNUU1R5RWZrSzlLTmh4MlN1dUwzdDJYbmJYZndJSTVuRGEyS3poTXI2RVJDdytSSVJOc0FUVHJDM3F4b3I2NWJXRkdjMFA5ZGNzUnlobHVxMFlnQVFmK0dTb3c4QjI1bkZwOFV5SzNQY0dac2EwYjRHNmNOZnJFbWlpaW5MRjBsUGppUlVURnRmVyIsIm1hYyI6IjlmMjE0ZTlmYTFiMTY1NTEwYTA2ZGI0MWJmM2JmMjM5NjY0ZjMwNjkxNmVjOWUwYTI2MDJlYTZjYjg4NGY2ZjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Общее
Проезд 35 рублей.
Максим Капустин
08:01 02.07
0 5414
Калуга
Подмыв и разрушение Пучковского моста
Александр KU
13:50 11.06
2 4702
Калуга
"Травяное поле" вместо детской площадки и благоустроенного двора или Двор Необразцового Порядка
Наталья Монахова
09:49 07.06
4 4453
Общее
Майнинговая ферма в многоквартирном доме по адресу
E- Trek
16:01 13.06
4 4200
Общее
Аварийная служба
максмакс
14:01 16.06
1 2603
Общее
Футбольное поле в сквере Волкова
nikol
07:42 19.06
0 2051
Общее
Шокирующее увольнение директора МБОУ Гимназии г. Обнинска Сухарева Александра Егоровича
Дарья Суханова
11:55 03.07
0 862
Общее
Прозд на транспорте
Максим Капустин
08:33 02.07
0 627
Фото Пользователь Посты
Геннадич 193
ajax 141
maksemss 89
nikol 38
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Белый Орёл 24
colorkaluga 24
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
drughunter 5038
Геннадич 26625
Полиграф Шариков 12738
ILR 8855
Александр К. 8938
ajax 13857
best 7886
Колумнисты
Анастасия Каторгина
“Фонтаны, старинные церкви и воздушная тревога: чем запомнился Липецк на День Победы ”
12:00 22.05
1 6438
Александр Лапин
“Великая русская дуга: как путешествие по рекам России помогло погрузиться в ее историю”
10:03 21.05
0 5306
Алексей Мекрюков
“Калужский биатлонист Дмитрий Уланов: "Патроны начали взрываться"”
11:01 09.04
1 9894
eyJpdiI6ImlVYTFEZGNNdVEvODR1aEpIWXRyWGc9PSIsInZhbHVlIjoiZlVnTk1YVEVzNVg1SU9sb0ZIR0NVbGMxZkRmbzNySzNUelFDVmFsdjl6UXcvbEVtbmVENUJEZ2hxMlJKV1lvRnpINVhuRkI0MGxCL0t0NXhmSS9OK2xybmtrZi9zME5IVUdkQnpPQkMxQzJSTUxjTHJ0cGJPeFJBamNlWmtVWkR2MkVUSEJtTmx2blFQUEEreFdlVzRSRXkvYjlzMzhma0FlTnVQcTN5K0x3QTZEajl3WWZKWkJlQlBkcERjeEsrNVBvaDQrUU5DQnhHSkcydEdaSW1WdHFDNU14ZmlhaU9kNjBJUFFmRWtIVmxFZFd3bE5zZFZPVXJGeTZYYmZqejhkMnAveDVjdll5SWNlNWRjNVB5Q1A2VlZOK0pCdEZtN2l0OERUOG1iaVk3bk96aUlVcjl5cTE2VC9FTzhKOFU0TDR2eVl5NTdNMldBYjhzMlhZejI1UmJ1bGxuYnhCVkRIVDNvT2NKL2ZXNzRTK0hWeXU5RVUxVFhBbThHYVRSNm1LcjZZRjgvb3o2R2h6aGh4TXZaNUUvNDJTQWNScFl5OGE0UjVFaFpqVFB4ZDRyNGpYMlhJU2pydXBZRDBiWiIsIm1hYyI6ImUzZDQ0NjY5ZDZiYTFkNGRiNGFlYWIxYmY0MDdlYTA2NTgxNWQwYjZkYWZmNWM4NjM3YjY3YTQxODNhMmZjZmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+