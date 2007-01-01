+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области обещают грозу
Погода

В Калужской области обещают грозу

Жара отступит.
Софья Фирсова
07:00 сегодня
0 177
Читайте KP40.RU:

В пятницу, 5 июля, синоптики прогнозируют долгожданное для многих понижение температуры воздуха.

Днем от +23 до +28 градусов.

На протяжении всего дня возможны дожди и грозы.

Новости по тегу
погода
Общество
3 июля в Калуге открылся банк купцов Малютиных
08:00 03.07
4 6110
Общество
На должность главного благоустроителя Калуги предложили бывшего полицейского
17:12 02.07
4 2812
Авто и транспорт
У 15% новых автобусов Калуги не работают кондиционеры
20:26 02.07
4 1788
Статьи, аналитика, репортажи
Общество встало на защиту директора школы, но помочь ему бессилен даже Бастрыкин
14:49 03.07
3 6290
Общество
Городской голова Калуги сообщил о запрете плавать в Оке у Гагаринского моста
16:59 02.07
2 2138
Происшествия
В Калуге снова загорелось здание бывшей скорой помощи
15:23 04.07
2 1132
Статьи, аналитика, репортажи
Герои времени: в Калугу привезли работы Александра Дейнеки
10:00 02.07
1 842
Авто и транспорт
Через неделю после Калуги проезд подорожает в Обнинске
11:17 02.07
1 1572
Статьи, аналитика, репортажи
Открыт сбор на лекарство от эпилепсии для пятилетнего мальчика из Калуги
15:43 02.07
1 1600
Образование
Строителям школы на Правобережье Калуги дали пинка для ускорения
12:51 03.07
1 1494
Общество
4 июля в Калуге нашли клад
08:00 04.07
1 17969
Погода
Ливень с грозой ожидаются в Калужской области
07:00 03.07
0 10608
Общество
2 июля скончался генерал Попов, его именем названа улица Правобережья Калуги
08:00 02.07
0 7447
Статьи, аналитика, репортажи
Общество встало на защиту директора школы, но помочь ему бессилен даже Бастрыкин
14:49 03.07
3 6290
Общество
3 июля в Калуге открылся банк купцов Малютиных
08:00 03.07
4 6110
Общество
Единственный 5-звездочный отель в Калуге с 1 июля сменил название
13:30 02.07
0 5946
Статьи, аналитика, репортажи
Шляпы, диадемы и перья: яркие образы выпускников 2024 года
10:00 02.07
0 4988
Погода
Калужане делятся фотографиями жутких туч Апокалипсиса
10:20 04.07
0 3640
Общество
На должность главного благоустроителя Калуги предложили бывшего полицейского
17:12 02.07
4 2812
Погода
В Калуге ожидается 34-градусная жара
07:00 04.07
0 2559
Лента настроения
2 оценили
0%
50%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mik27

Опять поджигателей не найдут ?

...
Происшествия
В Калуге снова загорелось здание бывшей скорой помощи
16:14 04.07
2 1132
mik27

Городские власти- вы палитесь.

...
Происшествия
В Калуге снова загорелось здание бывшей скорой помощи
16:14 04.07
2 1132
andrey3559

А на Байконуре успеваете открыть школу до 1 сентября 2024?

...
Образование
Строителям школы на Правобережье Калуги дали пинка для ускорения
15:34 04.07
1 1494
Василёк

а разве публичное блистание в трусах на фоне церкви не оскорбляет чувства верующих ? помнится мне одну несчастную под таким предлогом хотели привлечь к уголовной ответственности.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Какие фонтаны Калуги нравятся любителям искупаться больше других
09:44 04.07
1 1643
mrTJohn

Мать в тюрьму, ребенка в детдом. Красота. Там его ремнем бить не будут.

...
Криминал
Калужанку подозревают в жестоком обращении с маленьким сыном
07:47 04.07
1 1374
Максим Розен

Эколог? Архитектор? Урбанист? А может, лучше поставим человека, у которого вообще нет нужного образования? Как вообще полицейский связан с благоустройством? Мало быть "хорошим хозяйственником", нужно и разбираться в этой теме

...
Общество
На должность главного благоустроителя Калуги предложили бывшего полицейского
22:48 03.07
4 2812
andrey3559

Могли принимать в холодную погоду на улице, когда кондиционер конструктивно не включится.

...
Авто и транспорт
У 15% новых автобусов Калуги не работают кондиционеры
22:40 03.07
4 1788
Елисей Цуканов

Воздушные ванны😂да у нас пол Калуги можно принимать ванны такие)

...
Общество
Городской голова Калуги сообщил о запрете плавать в Оке у Гагаринского моста
18:17 03.07
2 2138
kaluzanin

Практика подписания с директорами срочных контрактов является не новой.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Общество встало на защиту директора школы, но помочь ему бессилен даже Бастрыкин
17:36 03.07
3 6290
vitness

Ну если посмотреть правде в глаза, то по этой гимназии прошлой осенью прокуратура нашла массу нарушений: в школе отсутствует медработник, в ненадлежащем виде находится спортплощадка,выявлены нарушения законодательства о закупках.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Общество встало на защиту директора школы, но помочь ему бессилен даже Бастрыкин
16:42 03.07
3 6290
Партнёрские новости
Афиша
Стендап и «Золотые хиты советской эстрады»: куда сходить калужанам в ближайшую неделю
Давайте обсудим
Авто и транспорт
Бывший завод «Фольксваген» перезапустят в Калуге 1 августа
20:28 27.06
5 3704
Спорт
Калужане за несколько часов собрали половину суммы на реконструкцию стадиона
17:31 27.06
2 5589
Происшествия
«А тут нельзя купаться!»: калужане нашли мусорный бак в Яченском водохранилище
10:41 27.06
1 2174
Спорт
Вице-премьер спрогнозировал рост турпотока в Калужскую область до 600 тысяч человек
08:38 27.06
1 1922
Общество
Двойная радуга раскинулась над Калугой
20:02 26.06
1 1970
Благоустройство
В Калуге на 14 миллионов оштрафовали подрядчика за задержку работ по строительству футбольного манежа
18:30 26.06
1 2044
Происшествия
В Калуге девочку сбил 14-летний мотоциклист
16:10 26.06
9 3161
Общество
Денисов призвал калужских бизнесменов забрать старинный дом
14:32 26.06
1 3012
Статьи, аналитика, репортажи
Самокатчики продолжают игнорировать запреты, а Верховный суд рассказал, как их наказывать
13:00 26.06
17 6827
Авто и транспорт
С 1 июля проезд в Калуге подорожает до 35 рублей
12:05 26.06
2 4670
Общество
Жители Калужской области пожаловались на разгуливающих по огородам коров
10:32 26.06
3 4305
Авто и транспорт
Самокатчики в Калуге не обращают внимания на ограничительные знаки
17:22 25.06
5 3214
Новости компаний
eyJpdiI6IjloOXlld0FmalNUY2NML0ZFUXZuWVE9PSIsInZhbHVlIjoiblloSnc0Rk1tNTIxVmYwK2hoY0FnYTF1bmdtUU13N3ZQNzhIREl6OXBEVFg3Q3N2dy8rZmtDSXRlZFpBUkU0SW1zL0RPMFRWRGxCTTFFamdSVVMvUXpaMFBlaktCMWI5N3VTMXZleG5sM0M2QnV2N1NLWHl6RThwOXRKUHZPamVZTVNQN0tDRDE4dTJnYk1Lcjd1R3dqb1lEL0pLcS9sSDAvWkhIOWtIRHZlMVBkVWl6TFRDQzBpTm9mSHhIdmUzSlJVQTVONFp2cjZFSUNUb2xLT0hkUU5JNURscDNGYnJiNEMzd1dXM2ltdEdKN2crSDNSS25HUHRyYTY1OGhCS243c2xNdlpLNVFxT3ljOVRIanE4ZWh3aE14cmZCQnFKdlBBRkU5QWZoZFJwWFVPRDFkTUI3L0RrTW4rRStMZHJYYW00QWxRYnpSZGl6Rzc0eEY2VWM0VTBickpEOUQ3NTBuTWlBU1hpK3QxK0YrZTJIdGJJbjl1QmVpMzhJbUpadWZUMU1GQ2xMeFBqb1VOUUcxeVFaUW16S2FhUWo3QTBJallQU1ovTWdBZ1krTGtGQldCeTZDY1k4eTl4OHlrQUZlTmJpUWdwN3g2eURJcWtZaHpCdDRSQ08rUHFvTURDZnlLdllOeHpGTm9WelArczVmLzBKa096RE0vYlpZS2M0cjJjYWZ3djErQ1FFbGk1WkNBUlFQZ3prRUJ3UVJ3T3VVQjhEdUFMVWRaeFFkRmtBK2VrenlPZkJBOUlIM1VpR1VFR3lhTFFnKzRBZkNKWXFabGNIQllsNDRKbm90dzBGMlJZK2dKMW1OZEZrU2ZJTmpiRjk1SGFwU1I5MWE1MyIsIm1hYyI6IjVjNzM1NmM1Yzk1Mjg2MTRiMTNkMGRjOTgzZjQ5N2JhYjUxYjFjODIzM2I0OWZhYWE5MTVhMjc2ZWI4MjFkMzciLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
Подмыв и разрушение Пучковского моста
Александр KU
13:50 11.06
1 4473
Калуга
"Травяное поле" вместо детской площадки и благоустроенного двора или Двор Необразцового Порядка
Наталья Монахова
09:49 07.06
4 4279
Общее
Майнинговая ферма в многоквартирном доме по адресу
E- Trek
16:01 13.06
4 3947
Общее
Аварийная служба
максмакс
14:01 16.06
1 2434
Общее
Футбольное поле в сквере Волкова
nikol
07:42 19.06
0 1821
Общее
Проезд 35 рублей.
Максим Капустин
08:01 02.07
0 743
Общее
Шокирующее увольнение директора МБОУ Гимназии г. Обнинска Сухарева Александра Егоровича
Дарья Суханова
11:55 03.07
0 457
Общее
Прозд на транспорте
Максим Капустин
08:33 02.07
0 272
Фото Пользователь Посты
Геннадич 193
ajax 141
maksemss 89
nikol 38
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Белый Орёл 24
colorkaluga 24
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
drughunter 5038
Геннадич 26625
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13856
best 7886
Колумнисты
Анастасия Каторгина
“Фонтаны, старинные церкви и воздушная тревога: чем запомнился Липецк на День Победы ”
12:00 22.05
1 6321
Александр Лапин
“Великая русская дуга: как путешествие по рекам России помогло погрузиться в ее историю”
10:03 21.05
0 5128
Алексей Мекрюков
“Калужский биатлонист Дмитрий Уланов: "Патроны начали взрываться"”
11:01 09.04
1 9731
eyJpdiI6ImZyVHpjemdiUXZCNVFsZ2xvSER3Y1E9PSIsInZhbHVlIjoiY2NwaGRwcUhzVGsweVlwTk5KbkZjTmdXNGNkTUhWNkQ5bDJHWGpHT0NVOWU3bURtNVRsVmNwRmljcUNBZlFFdTRMZlh5S0JGNWpIaXk5WXJldkRhQTFpdENYd0FUdFd5VTBqUm5kMjIvQmdmYlhGRExWcmJBUnRkeTBXWVBOaDVYZHNLU2UvenZwc3hRNTQvVjBJYnZOZXB2S3ozTVlWVlJkY0hYMmcyYSs2TmxCbmhiZzZxUDhOcXJFeWpQaWxnK1hISzVqcUpHRWljcmRZcjAwc1hxL3dVY0pGWFNjRTRLaVFnd3BHWDFNWENkWjc4Y0M2SDdrSlhRenNLU3RIMmJyVjVUZCt4Y0hwbE10U09jRll3aU5TSjNySmxBNnNLSVhuV29QdVIvRE5GVDhIZzlJUnlqOTBwb3NIUm9xNnovelpIOE1vSmExZ0UzZW8vMGdudW1aSEFVc2tkaHQzS1pqbERabVlIZVdJMDdEckR6V0pRUUNkNVhYaTJKYkRMZ2hYQWRkLzBsRDdkMzhlOUlRZXpxVEhHOWlsZFRaQis3OGhubFVINEwrbmZPY25OYit3SS9taVRLRkVsWEMwVSIsIm1hYyI6ImQyNmFmMGY2ODg3MzBhOGM1MGY2ZTVjNTI5OWE3NzQ1MGRmYzgzNTgzYzhkZDJiYWNlNzI4ZDA2NmM0MDAxYzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+