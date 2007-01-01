Калужане делятся фотографиями жутких туч Апокалипсиса
В среду вечером, 3 июля, в Калуге бушевала непогода. Гром гремел жуткими раскатами в разных частях города. А на Правобережье в небе царила жуткая красота.
Читатели в наш телеграм-канал прислали множество фотографий огромной тучи, глядя на которую невозможно не вспомнить бессмертные строки Михаила Булгакова: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город».
- Ершалугаим, - иронизирует на тему «Мастера и Маргариты» один из калужан в комментариях под фотографиями.
- Это реальная фотка? – спрашивает один читатель в комментариях нашего телеграм-канала.
- Мне кажется, что нет, - отвечает ему другой.
- Эта же туча с кошелька, - пишет третий и прикладывает кучу фотографий того же явления, но с другого ракурса
Гром и молнии тоже не остались без внимания наших читателей. Одна из фотографий запечатлела момент попадания ее в громоотвод.
Не остались в стороне и наши читатели в соцсети Вконтакте. Публикуем подборку фотографий от них.
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