Калужане делятся фотографиями жутких туч Апокалипсиса

Гроза, накрывшая Калугу, больше запомнилась не дождем, а красивым до жути небом.

В среду вечером, 3 июля, в Калуге бушевала непогода. Гром гремел жуткими раскатами в разных частях города. А на Правобережье в небе царила жуткая красота.

Читатели в наш телеграм-канал прислали множество фотографий огромной тучи, глядя на которую невозможно не вспомнить бессмертные строки Михаила Булгакова: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город».

- Ершалугаим, - иронизирует на тему «Мастера и Маргариты» один из калужан в комментариях под фотографиями.

Поначалу некоторые наши читатели не поверили, что это реальные фотографии.

- Это реальная фотка? – спрашивает один читатель в комментариях нашего телеграм-канала.

- Мне кажется, что нет, - отвечает ему другой.

- Эта же туча с кошелька, - пишет третий и прикладывает кучу фотографий того же явления, но с другого ракурса

Гром и молнии тоже не остались без внимания наших читателей. Одна из фотографий запечатлела момент попадания ее в громоотвод.

- В Крутицах, около 19 часов была такая вот радуга... – делится фотографией еще один читатель и добавляет. - А чуть позже подползла огромная чёрная туча с громом, молнией и замечательным ливнем.

Не остались в стороне и жители области. Один из них прислал фотографию красивого облака из Боровска

Не остались в стороне и наши читатели в соцсети Вконтакте. Публикуем подборку фотографий от них.

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