В Калужской области возможны смерчи

На регион надвигается гроза.

В четверг, 4 июля, с 15:00 до вечера субботы, 6 июля, в регионе может пройти сильный ливень (более 30 мм осадков за 1 час).

Также возможны гроза и град, шквалистый ветер.

Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе, в данный период в области будет вероятность формирования смерчей.