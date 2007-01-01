В Калужской области возможны смерчи
На регион надвигается гроза.
В четверг, 4 июля, с 15:00 до вечера субботы, 6 июля, в регионе может пройти сильный ливень (более 30 мм осадков за 1 час).
Также возможны гроза и град, шквалистый ветер.
Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе, в данный период в области будет вероятность формирования смерчей.
Лента комментариев
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют! (16%)
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