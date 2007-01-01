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Погода

В Калуге ожидается 34-градусная жара

Температура воздуха превысит норму на 7 градусов.
Софья Фирсова
07:00 сегодня
0 456
Читайте KP40.RU:

В четверг, 4 июля жителей региона настигнет аномальная жара.

До +34 градусов воздух прогреется ближе к трем часам дня.

Соблюдайте меры предосторожности и пейте больше воды!

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amorph

думаете их кто то принимал?

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Василёк

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Василёк

денисов, три года назад, когда благоустроил чудеснейшую набережную, на которую теперь зайти и ее же упоминать стесняется, забыл заблаговременно там знаки запретов повесить, как против самокатов. А то глупые люди не понимают, что пляж оказывается для того, чтобы там нельзя было купаться. А "чудесный променад" уже каракулями всякими расчирикали вандалы.

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kalugavip

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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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Комментарий дня
Василёк

денисов, три года назад, когда благоустроил чудеснейшую набережную, на которую теперь зайти и ее же упоминать стесняется, забыл заблаговременно там знаки запретов повесить, как против самокатов. А то глупые люди не понимают, что пляж оказывается для того, чтобы там нельзя было купаться. А "чудесный променад" уже каракулями всякими расчирикали вандалы.

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