Об аномальной жаре предупредили жителей Калужской области

Опубликовано официальное предупреждение.

С 1 по 5 июля температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7 и более градусов. Такие прогнозы дали в пресс-службе МЧС по Калужской области.

Во вторник в Калуге ожидается +31 градус.

В жару старайтесь пить больше воды, морсов и соков, а также пользоваться солнцезащитными средствами.