Об аномальной жаре предупредили жителей Калужской области
С 1 по 5 июля температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7 и более градусов. Такие прогнозы дали в пресс-службе МЧС по Калужской области.
Во вторник в Калуге ожидается +31 градус.
В жару старайтесь пить больше воды, морсов и соков, а также пользоваться солнцезащитными средствами.
Это пол беды что радиус мал, там весной, осенью да и зимой, образуется лёд в пограничной зоне где солнце не прогревает и падает тень от забора. Зимой там постоянно народ улетает на середину кольца. Практически через 1-2 метра откуда начинается забор постоянно образуется лёд в холодный период. Там даже крадучись на 20- 40 км/ч, очень стремно....
Уважаемая редакция! Уточните, что имеет в виду губернатор, когда в очередной раз заявляет о перезапуске завода? Население понимает это как начало его функционирования (запуск конвейера, выпуск готовой продукции), а губернатор его уже на протяжении года "перезапускает"... При этом завод ничего не производит....