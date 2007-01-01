Жаркий день обещают в Калуге

Синоптики обновили прогноз.

В понедельник, 1 июля, в Калуге будет еще один жаркий день, обещают синоптики.

Утром температура составит +26 градусов. Уже жарко.

Днем будет припекать до +31 градуса!

К вечеру не легче - около +26.

Всю рабочую неделю дневная температура будет держаться на отметке около +30 градусов!