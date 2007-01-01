Рабочая неделя в Калужской области начнется с дождливой и теплой погоды
Осадки возможны на протяжении всей недели.
В понедельник, 3 июня, синоптики прогнозируют в Калужской области теплую, но сырую погоду.
Днем температура воздуха прогреется до +23 градусов. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 4 метров в секунду.
Вечером небо может прояснится. В ночь на вторник +16 градусов.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину....
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