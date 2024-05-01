Первомай в Калуге будет умеренно теплым

В среду, 1 мая, в Калуге будет умеренно теплая погода, говорят синоптики.

Утром +11 и может пройти небольшой дождь, к обеду воздух прогреется до +19. На небе облачно с прояснениями.

Ветер около 3 метров в секунду.

Наши предки смачивали волосы первым майским дождиком, чтобы они росли густо, как майская трава.