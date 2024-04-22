Сильный ветер ожидается в Калуге

Вечером в понедельник, 22 апреля, порывы могут достигать 15 м/с, сообщили в городской управе.

Такая погода будет наблюдаться примерно до 21:00, говорится в предупреждении Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жителей города просят по возможности не выходить на улицу при ухудшении погоды.