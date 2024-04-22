Вербная неделя в Калуге начнётся с кратковременного похолодания

В понедельник, 22 апреля, утренние температуры +11°...+12° в течение дня сменятся +7°...+8° по Цельсию.

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