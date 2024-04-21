Держитесь за поручни, чтобы не унесло: МЧС Калужской области предупредило о сильном ветре

Предупреждение появилось на региональном сайте МЧС в воскресенье, 21 апреля.

Спасатели пишут, что по данным калужского гидрометцентра до конца суток в Калужской области ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами 15-18 м/с.

- При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила, - посоветовали региональные спасатели. - Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог.