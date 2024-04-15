В Калужской области похолодает

В понедельник, 15 апреля, синоптики обещают облачную погоду. Днем столбик термометра поднимется до +10 градусов. Ближе к вечеру опуститься до +8. В ночь на вторник +4 градуса тепла.

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