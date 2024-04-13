В Калужской области похолодает на выходных

В ночь на воскресенье похолодает до +8.

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в субботу, 13 апреля.

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