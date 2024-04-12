В пятницу в Калуге похолодает до +16

Утром 12 апреля воздух прогреется до +14 градусов. Днем - до +16 градусов тепла.

Будет облачно с прояснениями.

К вечеру около +13 градусов. Ветер западный, с порывами до 7 метров в секунду.

В ночь на субботу в нашем регионе ожидается около +12 градусов.