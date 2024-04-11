В Калуге сохранится теплая погода

Будет облачно, но без осадков. Порывы северо-западного ветра – до 5 м/с.

Утром и вечером в четверг, 11 апреля, ожидается около +15.

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