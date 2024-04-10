В Калуге потеплеет до +25

Самый теплый день с начала 2024 года ожидается в среду, 10 апреля.

Уже утром будет около +15, днем – до +25. В ночь на четверг температура также будет находиться в районе +15.

Осадков не ожидается, днем синоптики прогнозируют ясное небо.