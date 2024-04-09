Калужская область готовится побить два температурных рекорда

Теплая погода будет наблюдаться 9 и 10 апреля. Температура воздуха превысит норму на 7-9 градусов.

Как пояснила известный калужский метеоролог Татьяна Инкина, причиной этому станет поступление в наш регион перегретой воздушной массы воздуха из Западной Европы.

- Если столбики термометров подтянутся до 23 градусов тепла, то не устоят абсолютные рекорды 1975 и 2016 годов, - заметила Татьяна Инкина.