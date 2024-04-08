За сутки вода в Оке опустилась на полтора метра

Данные о паводке днем 8 апреля опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Во всех крупных реках региона уровень воды быстро снижается.

В Протве – на 158 сантиметров за сутки, в Оке – на 154, в Угре – на 136, в Жиздре – на 46.

Пик паводка был пройден на прошлой неделе.