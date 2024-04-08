Теплый день обещают в Калужской области

В понедельник, 8 апреля, в Калужской области будет теплый весенний день, говорят синоптики.

Утром температура будет около +15 градусов, днем воздух прогреется до +20. На небе облачно с прояснениями. Ветер до 5 метров в секунду.

Наши предки верили, в этот день нльзя жадничать и быть скупым — это к бедности, отсутствию удачи в работе и финансах.