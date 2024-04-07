В Калуге ожидают новый температурный рекорд

На предстоящей неделе в Калуге ожидается новый температурный рекорд.

Об этом сообщила ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

- С начала следующей недели температура начнёт повышаться и поднимется выше 20 градусов к среде, когда ожидается до 22 градусов. То есть будет четвёртый рекорд этого месяца, - уточняет специалист.

Ранее самое теплое 10 апреля было в 2008 и 2018 годах, температура составила 21,2 градуса.