Вода в Оке за сутки поднялась на 12 сантиметров

Уровень достиг 840 сантиметров, сообщили в четверг в МЧС.

Опасным считается показатель в 1350 сантиметров.

Также на 20 сантиметров подросла Протва – до 740.

А вот в Угре и Жиздре уровень воды начал снижаться – минус 15 и 20 сантиметров за сутки соответственно.