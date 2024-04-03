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Ока за сутки поднялась на 47 сантиметров

Дмитрий Ивьев , Фото: Павел Раченко.
Опубликовано: 03.04.2024 15:19 0 990
Ока за сутки поднялась на 47 сантиметров

Уровень воды в реке 3 апреля достиг 828 сантиметров от нуля гидропоста. 

Напомним, неблагоприятным считается показатель в 900 сантиметров, опасным – 1350 сантиметров.

В Жиздре и Угре уровень воды немного снизился. В Протве до опасных значений остается 30 сантиметров.

Дмитрий Ивьев , Фото: Павел Раченко.
Опубликовано: 03.04.2024 15:19 0 990
Тэги: паводок
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