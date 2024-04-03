Ока за сутки поднялась на 47 сантиметров

В Жиздре и Угре уровень воды немного снизился. В Протве до опасных значений остается 30 сантиметров.

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