В Полотняном Заводе затопило 21 участок

Также подтопило пять участков в селе Учхоз.

За последние сутки вода добралась до девяти участков, рассказали 3 апреля в МЧС.

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