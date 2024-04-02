Африканский воздух помог Калуге установить температурные рекорды

Во вторник, 2 апреля, побит очередной из них, который держался с 1951 года. Днем воздух прогрелся до +24 градусов.

Прежний максимальный показатель для этого дня фиксировался 73 года назад – +17,2 градуса.

Как пояснила известный калужский метеоролог Татьяна Инкина, в теплом секторе атлантического циклона формируется жаркая погода и в среднюю полосу России закачивается горячий воздух Северной Африки.