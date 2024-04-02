Резкое похолодание ожидается в Калужской области

Днем во вторник, 2 апреля, в Калуге наблюдается летняя погода. Температура воздуха – в районе +22 в тени.

Но уже в среду синоптики обещают резкое похолодание. Будет только +10.

В течение всего дня возможны дожди. Местами они будут сильными.

В четверг и пятницу по ночам возможны заморозки.